Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Lecce-Napoli, Conte sorprende tutti: quanti big in panchina, le formazioni ufficiali

di
Antonio Conte pensieroso prima del match contro lo Sporting

Napoli in trasferta al Via del Mare contro i salentini del Lecce per la nona giornata, fischio d’inizio alle 18.30. Tra le novità, Conte lascia in panchina diversi titolari, mentre mister Di Francesco lancia il giovane Camarda dal primo minuto.

Lecce – Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga,
Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo;
Coulibaly, Ramadani, Berisha;
Pierotti, Camarda, Banda.

A disposizione: Früchtl, Samooja,
Ndaba, Siebert, Sala, Morente, Stulic, N’Dri, Helgason, Kouassi,
Pierret, Kaba, Kovac, Maleh.
Allenatore: Eusebio Di Francesco

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic;
Di Lorenzo, Juan Jesus,
Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Neres,
McTominay, Rrahmani, Hojlund,
Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola,
Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie