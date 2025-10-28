Lecce-Napoli, Conte sorprende tutti: quanti big in panchina, le formazioni ufficiali

Napoli in trasferta al Via del Mare contro i salentini del Lecce per la nona giornata, fischio d’inizio alle 18.30. Tra le novità, Conte lascia in panchina diversi titolari, mentre mister Di Francesco lancia il giovane Camarda dal primo minuto.
Lecce – Napoli, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga,
Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo;
Coulibaly, Ramadani, Berisha;
Pierotti, Camarda, Banda.
A disposizione: Früchtl, Samooja,
Ndaba, Siebert, Sala, Morente, Stulic, N’Dri, Helgason, Kouassi,
Pierret, Kaba, Kovac, Maleh.
Allenatore: Eusebio Di Francesco
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic;
Di Lorenzo, Juan Jesus,
Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Neres,
McTominay, Rrahmani, Hojlund,
Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola,
Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte