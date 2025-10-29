“Influenza gli arbitri”, tweet al veleno contro Conte: attacco durissimo

Non si fermano gli attacchi frontali contro Antonio Conte e le sue ultime dichiarazioni. Dopo la partita di ieri sera sul campo del Lecce, vinta dai partenopei per 0-1 grazie al gol di Zambo Anguissa nella ripresa, il tecnico del Napoli è intervenuto in conferenza stampa dando il proprio punto di vista su quanto accaduto nel corso della sfida.

Conte è stato invitato a parlare dell’episodio che ha portato al calcio di rigore per i padroni di casa, con Juan Jesus protagonista in negativo. Il difensore centrale azzurro ha infatti colpito il pallone con un braccio, il che ha portato la terna arbitrale a decretare l’assegnazione di un calcio di rigore poi sbagliato da Camarda.

Le parole di Conte dopo Lecce-Napoli fanno discutere: le dichiarazioni sotto i riflettori

Come sempre, Antonio Conte ha voluto rispondere in maniera chiara alla domanda presentatagli nel corso della conferenza stampa. L’episodio di Lecce è stato l’occasione per parlare anche di eventi del passato recente che hanno riguardato il prima persona il Napoli e lo stesso allenatore, che ha così dichiarato:

“Non è giusto venire qui a lamentarmi: sono passati pochi giorni rispetto all’ultima partita con comportamenti diversi da parte degli altri. Spero che le lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale, quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo ma non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi, non va bene”.

Le parole di Conte hanno di conseguenza innescato ulteriori risposte e commenti, visto il riferimento fatto dal tecnico salentino all’ultima sfida di campionato. In quella occasione, al termine della vittoria casalinga contro l’Inter, il mister azzurro aveva puntato il dito contro Marotta e la sua presenza ai microfoni della stampa nel post-gara.

Duro attacco nei confronti di Conte: presa di posizione netta del giornalista

Uno degli attacchi più netti arriva dal giornalista Tancredi Palmeri, che tramite un tweet pubblicato sul proprio account X ha parlato dell’assegnazione del calcio di rigore di ieri, decisione ritenuta corretta, nonché delle parole stesse di Conte, ritenute fuori luogo. Questo il pensiero di Palmeri, espresso su X:

“Non ho visto la partita. Visto ora il replay. Juan Jesus braccio largo aumenta il volume del corpo, e la palla andava in porta. Rigore proprio cristallino. E Conte ha fatto capire che l’hanno dato per colpa di Marotta, non perché c’era. Questo è influenzare gli arbitri“.

Una presa di posizione netta da parte del giornalista, che vede nelle parole del tecnico del Napoli un modo per in qualche modo influenzare episodi al limite.