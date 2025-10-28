Conte torna su Napoli-Inter: nuova stoccata a Marotta in conferenza stampa

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Napoli, gara vinta dagli azzurri per 1-0. Fra le tante domande all’allenatore, ne è arrivata una anche in merito al discusso rigore concesso agli avversari. Nel rispondere, il tecnico azzurro ha tirato nuovamente in ballo le polemiche post Napoli-Inter, dove le lamentele del presidente avversario Marotta sull’arbitraggio non furono prese molto bene da parte sua.

“Spero che le lamentele non condizionino Rocchi”

Questa la risposta di Conte:

“Non è giusto venire qui a lamentarmi: sono passati pochi giorni rispetto all’ultima partita con comportamenti diversi da parte degli altri. Spero che le lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale, quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo ma non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi, non va bene

L’allenatore ha anche toccato temi più aderenti alla gara nel suo intervento, commentando così il clean sheet di oggi:

“Oggi non abbiamo subito gol e non succedeva dalle prime due partite. Dobbiamo avere sempre lo spirito di squadra, quando l’abbiamo perso l’abbiamo riconosciuto. Dobbiamo continuare su questa strada, ma non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Se no diventa tutto a “aggratis”.

Conte applaude Gilmour e difende Lucca

Su Lucca, l’allenatore non vuole porsi in modo troppo critico:

“Nel 4-3-3 l’attaccante dipende che caratteristiche ha. Lui e Hojlund sono attaccanti diversi. Lucca ha fatto la sua partita e siamo contenti. Arriva da realtà diverse, si trova lo scudetto su petto e pressioni diverse. Dobbiamo avere pazienza”

Conte svela poi un dettaglio interessante su Gilmour: