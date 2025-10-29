Clamoroso Napoli, altro divieto in arrivo per i tifosi: trasferta chiusa?

L’attesa per Bologna-Napoli rischia di trasformarsi in un nuovo dispiacere per i tifosi partenopei. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato la decisione definitiva al CASMS, sospendendo temporaneamente la vendita dei biglietti per la gara del Dall’Ara. Un segnale che alimenta il timore di nuove restrizioni e di un possibile divieto di trasferta per i sostenitori azzurri.

Decisione rinviata e biglietti sospesi

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha scelto di rinviare la valutazione sul match Bologna-Napoli, demandando la decisione finale al CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive). Nel frattempo, è stata sospesa la vendita dei biglietti destinati ai tifosi ospiti, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali.

“L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato al CASMS la scelta su Bologna-Napoli, sospendendo intanto la vendita dei biglietti. Forte il rischio di restrizioni.”

Una misura che ricalca quanto già accaduto in altre gare considerate a rischio ordine pubblico. La prudenza delle autorità lascia intendere che il clima intorno alla sfida sia ancora delicato.

Tifosi in attesa e clima di incertezza

I sostenitori del Napoli temono una nuova limitazione dopo i casi recenti che hanno già ridotto le possibilità di seguire la squadra in trasferta. Bologna, città solitamente accogliente, potrebbe stavolta vedere il settore ospiti chiuso per ragioni di sicurezza.

La preoccupazione cresce anche sul fronte del club, che si augura una decisione equilibrata per non penalizzare il tifo organizzato. L’atmosfera rimane tesa, in un momento in cui la Serie A cerca di bilanciare sicurezza e passione sportiva.

Una trasferta che vale di più

La sfida del Dall’Ara ha un valore importante per la squadra di Antonio Conte, attesa da un match impegnativo in un contesto difficile. Per i tifosi del Napoli, però, il rischio è di dover vivere ancora una volta l’emozione da lontano.

Il sentimento che prevale è di amarezza e di attesa, con la speranza che la decisione finale permetta a tutti di vivere la partita nel segno del rispetto e della normalità.