Chivu torna sul rigore di Napoli – Inter: “È stata un’ingiustizia!”

A pochi istanti da Inter–Fiorentina, Cristian Chivu è tornato a parlare dell’episodio che ha acceso le polemiche dopo Napoli–Inter. Il tecnico nerazzurro ha espresso apertamente il suo disappunto per il rigore concesso agli azzurri sabato scorso, definendolo un episodio che ha influenzato la partita. Le sue parole hanno riacceso il dibattito e scatenato reazioni anche nell’ambiente partenopeo.

Chivu: “Quel rigore è stato un errore, un’ingiustizia sportiva”

Il riferimento è al contatto in area tra Di Lorenzo e Mkhitaryan, azione che aveva portato alla rete di Kevin De Bruyne e successivamente al rigore assegnato al Napoli. Chivu, incalzato dalle domande dei giornalisti, non si è nascosto e ha mostrato tutta la sua frustrazione per la gestione dell’episodio.

“Non possiamo permetterci di cadere in queste ingiustizie: lasciamo scivolare gli episodi negativi delle partite. Dobbiamo migliorare l’autodisciplina”

L’allenatore ha poi aggiunto di voler comunque archiviare la vicenda, sottolineando la necessità di restare concentrati sulla prossima sfida contro la Fiorentina, ma il tono delle sue parole ha lasciato il segno.

Focus sulla Fiorentina, ma l’ombra del Maradona resta

Chivu ha provato a riportare l’attenzione sul campo, consapevole che l’Inter dovrà reagire con una prestazione solida contro la squadra di Stefano Pioli. Tuttavia, il tecnico ha ammesso che l’amarezza per quanto accaduto a Napoli non è ancora del tutto svanita.

L’ambiente nerazzurro resta compatto intorno al proprio allenatore, mentre da Napoli arrivano risposte stizzite per le parole del tecnico. La tensione tra le due piazze, già alta dopo la scorsa giornata, sembra destinata a proseguire.