Napoli sofferente, ma vincente a Lecce: sono due i grandi protagonisti

Il Napoli soffre tantissimo, ma batte per 1-0 il Lecce al Via del Mare. Decide il match la rete di Anguissa sulla punizione battuta da Neres, dopo che Milinkovic-Savic era riuscito a parare il rigore calciato da Camarda.

Lecce-Napoli, la cronaca del match

Gli azzurri sono stati autori di un primo tempo con un netto predominio nel gioco, ma privo di palle gol molto importanti ad eccezione di una parata in uscita di Falcone su Olivera. Nella ripresa, il Napoli è costretto a cambiare Lang per infortunio (dentro Neres). Il Lecce entra comunque molto meglio in campo e conquista un calcio di rigore al minuto 56. Sul dischetto si presenta Camarda, ma Milinkovic-Savic para e salva il Napoli.

La reazione dopo il rigore di Camarda

A seguito di questo episodio, Conte decide di far entrare “l’artigliera pesante” con un triplo cambio: dentro Spinazzola, McTominay e Hojlund. Gli effetti di questa sostituzione si vedono subito e gli azzurri sbloccano il match grazie alla zuccata di Anguissa al 69′.

Dopo un finale di gestione e un lunghissimo recupero da sette minuti, l’arbitro fischia poi la fine. Gli azzurri si portano a casa una preziosa in cui il contributo decisivo è stato quello offerto dall’autore del gol Anguissa e dalla parata dell’estremo difensore Milinkovic-Savic.