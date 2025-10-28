Napoli, scelta fatta: ecco chi prenderà il posto di De Bruyne nella lista UEFA

La decisione è arrivata: secondo Repubblica, il Napoli, per non perdere il posto in lista UEFA, escluderà De Bruyne dalla lista Champions. Al suo posto entrerà il giovane difensore Luca Marianucci. La scelta ha, chiaramente, l’obiettivo di garantire profondità alla squadra nelle prossime gare europee.

Napoli, Marianucci al posto di De Bruyne in lista UEFA

Luca Marianucci, 19 anni, sarà il sostituto in lista UEFA azzurra. Per il ragazzo è un’opportunità enorme: potrebbe debuttare in Champions già a novembre.

Con De Bruyne out, quindi, il Napoli perde regia e visione, ma guadagna la possibilità di lanciare un giovane. Il club, intanto, guarda avanti: la Champions è ancora lunga.

Quanto starà fuori De Bruyne? Dai tre ai cinque mesi.

