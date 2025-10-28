Napoli, non c’è pace per De Bruyne: l’ultimo annuncio spiazza tutti

Le parole di Pierpaolo Marino a ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’ non sono passate inosservate. L’ex direttore sportivo del Napoli, intervenuto dopo la vittoria con l’Inter, ha offerto un punto di vista sorprendente sull’infortunio di Kevin De Bruyne. Secondo Marino, lo stop del belga potrebbe persino giovare alla squadra di Antonio Conte, permettendo al gruppo di ritrovare equilibrio e fluidità di gioco. Una dichiarazione che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Marino: “De Bruyne è un problema per il Napoli”

Nel suo intervento, Marino ha espresso un giudizio netto sull’impatto del fuoriclasse belga all’interno del sistema di Conte.

“Io vado dicendo da un mese che De Bruyne è un problema per il Napoli. Gli azzurri hanno dimostrato il proprio valore e la dinamica ha mostrato che il Napoli può vincere il campionato anche senza di lui.”

L’ex dirigente ha poi voluto chiarire che non si tratta di una critica al giocatore, quanto di una riflessione tattica.

“De Bruyne è un giocatore indiscutibile, ma in questo Napoli non incideva. L’infortunio – per cui mi dispiace – aggiusta un po’ le dinamiche per Conte.”

Una riflessione che divide

Le sue parole hanno quindi suscitato discussione tra i tifosi: c’è chi condivide la lettura di Marino, sottolineando la maggiore fluidità vista contro i nerazzurri, e chi ritiene De Bruyne imprescindibile per la qualità complessiva della rosa.

Le dichiarazioni di Pierpaolo Marino offrono un punto di vista tecnico inusuale ma lucido. Il Napoli di Antonio Conte ha dimostrato solidità e carattere anche senza la sua stella, segno che la forza del gruppo può prevalere sul talento del singolo. Ora l’obiettivo è mantenere questa compattezza nelle prossime sfide di Serie A.