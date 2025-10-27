Napoli, con De Bruyne fuori spunta il colpo per gennaio: i dettagli

L’infortunio di Kevin De Bruyne, che resterà fermo per circa tre mesi, potrebbe cambiare i piani di mercato del Napoli. Il club azzurro starebbe valutando un ritorno di fiamma per Lorenzo Pellegrini, dalla Roma, già seguito in passato. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti giornalista di ‘Sky Sport’, l’idea di tornare sul mercato a gennaio non è da escludere se i tempi di recupero del belga dovessero allungarsi.

L’ipotesi Pellegrini torna di moda: le ultime

Il Napoli monitora con attenzione l’evoluzione dell’infortunio di De Bruyne, uno dei punti di forza della squadra di Antonio Conte. Con il mercato di gennaio gli azzurri potrebbero cercare un rinforzo d’esperienza in mezzo al campo. Il Napoli potrebbe appunto pensare di tornare sul mercato a gennaio per avere un’alternativa in più a centrocampo.

Come spiegato dal giornalista Luca Marchetti a ‘Radio Marte’, l’interesse per Pellegrini non è nuovo: il giocatore era già stato accostato al Napoli nelle precedenti sessioni di mercato.

“Non si può escludere un ritorno di fiamma per Pellegrini della Roma, già cercato in passato dagli azzurri”.

Situazione e prospettive

Il giocatore giallorosso, importante nella Roma di Gian Piero Gasperini, sta rinascendo in questa stagione. Tuttavia, le valutazioni del Napoli dipenderanno dalle condizioni di De Bruyne e dalle necessità tattiche di Conte in vista della seconda parte di stagione.

È ancora presto per lanciare novità di mercato, però occhio perché se i tempi di recupero del belga dovessero essere davvero molto lunghi, il Napoli potrebbe seriamente pensare di tornare sul mercato a gennaio. E Pellegrini potrebbe davvero diventare un nome caldo.