Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Inter, contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo: Rocchi boccia tutti a Open-Var

Di Lorenzo si procura un rigore dopo il contatto leggero con Mkhitaryan

Gianluca Rocchi ha smontato la vivissima polemica sul rigore di Napoli – Inter e altri casi caldi nel programma Open Var su Dazn. Il designatore arbitrale ha puntato il dito su errori di procedura e ha promesso stop per chi cerca il palcoscenico. Durante la classica puntata del martedì, ha evidenziato quello che resta l’obiettivo principale: meno caos e più chiarezza per tutti.

Il rigore su Di Lorenzo c’era? Rocchi risponde

Il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo? “Non è penalty”, sentenzia Rocchi. L’assistente Bindoni ha spinto troppo, l’arbitro Mariani si è fatto condizionare, il Var non ha corretto. Un cortocircuito che ha mandato su tutte le furie Chivu e soci. Serviva l’on-field review, invece è finita con un fischio sbagliato.

Rocchi e l’appello generale: serve più calma

Rocchi ha poi avvertito:

“Mi rivolgo un po’ a tutti: moderare un po’ i termini, a fine gara e durante le partite. Perché le proteste veementi generano tensione e gli arbitri dirigono bene quando sono sereni”

