Napoli-Inter, la resa di Chivu: l’ammissione arriva in diretta e sorprende tutti

Cristian Chivu non vuole scusanti. Una sconfitta come quella del Maradona contro il Napoli lascia il segno all’interno di una squadra che stata vivendo un momento di forma assolutamente brillante. Ecco perchè Cristian Chivu non ci sta a cercare scusanti per i suoi giocatori. L’allenatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Inter Tv, soffermando proprio su quanto accaduto durante il match col Napoli.

Napoli-Inter, l’onestà di Chivu

“Abbiamo cercato di fare la nostra partita e nel primo tempo l’abbiamo fatta bene, abbiamo preso due pali e nella ripresa abbiamo cercato di spingere perdendo le misure, l’abbiamo riaperta ma poi lo spreco di energie perse passando a litigare con il Napoli…”, ha detto l’allenatore dei nerazzurri.

Ed ancora: “Una sconfitta non deve pesare e far dimenticare quanto fatto di buono, dobbiamo ripartire come sempre abbiamo fatto, questa squadra lo ha dimostrato di saperlo fare. Tornare a giocare è il modo migliore per passare avanti”, ha detto Chivu.