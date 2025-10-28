Home ->

Copertina Calcio Napoli

Lecce-Napoli, Oriali avvisa tutti: il messaggio alla squadra è chiaro

di
Oriali pensieroso durante Napoli - Inter

Lele Oriali ha suonato la carica a DAZN, poco prima del Via del Mare, ricordando alla squadra di non abbassare la guardia dopo l’Inter. L’ex interista ha citato il ko di Eindhoven come monito e ha aggiornato su De Bruyne e Lukaku. Il messaggio è uno: stessa fame, stessi tre punti in palio.

Oriali a tutto campo: da De Bruyne al PSV

“Quel 6-2 brucia ancora” ammette Oriali, aggiungendo che l’umore di tutti, non solo di Conte, non era dei migliori, prima di Napoli-Inter. Su De Bruyne, Oriali ricorda di attendere domani, giorno dell’operazione: “Non sappiamo ancora nulla, perché l’intervento dovrebbe avvenire domani. Si parla sempre dai 3/4 mesi. Ci dispiace perché si era inserito bene. Rientra comunque Lukaku questa settimana, speriamo di ritrovarlo presto”.

De Bruyne dolorante dopo l'infortunio nell'ultima gara del Napoli: notizie sui tempi di recupero
De Bruyne mentre esce dal campo dopo lo stop nella gara fra Napoli e Inter

Olivera mette in guardia i compagni

Anche Olivera ha detto la sua sul match, in esclusiva a DAZN. Queste le sue pareole:

Inter? Sapevamo che era una partita importante, dovevamo rifarci dopo la sconfitta in Chanpions. Abbiamo fatto una grande partita, adesso vogliamo i tre punti anche qui. Infortunio De Bruyne? Siamo una squadra, è stato un momento difficile. Dobbiamo partire subito forte e con la stessa mentalità avuta contro l’Inter.”

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie