Lecce-Napoli, Oriali avvisa tutti: il messaggio alla squadra è chiaro

Lele Oriali ha suonato la carica a DAZN, poco prima del Via del Mare, ricordando alla squadra di non abbassare la guardia dopo l’Inter. L’ex interista ha citato il ko di Eindhoven come monito e ha aggiornato su De Bruyne e Lukaku. Il messaggio è uno: stessa fame, stessi tre punti in palio.

Oriali a tutto campo: da De Bruyne al PSV

“Quel 6-2 brucia ancora” ammette Oriali, aggiungendo che l’umore di tutti, non solo di Conte, non era dei migliori, prima di Napoli-Inter. Su De Bruyne, Oriali ricorda di attendere domani, giorno dell’operazione: “Non sappiamo ancora nulla, perché l’intervento dovrebbe avvenire domani. Si parla sempre dai 3/4 mesi. Ci dispiace perché si era inserito bene. Rientra comunque Lukaku questa settimana, speriamo di ritrovarlo presto”.

Olivera mette in guardia i compagni

Anche Olivera ha detto la sua sul match, in esclusiva a DAZN. Queste le sue pareole: