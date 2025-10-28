Romano sicuro: “Stop De Bruyne? Il Napoli già pensava a un centrocampista per gennaio”. Scelto il nome

Il giornalista Fabrizio Romano ha rivelato che il Napoli aveva già pianificato l’acquisto di un centrocampista per il mercato di gennaio, indipendentemente dallo stop di Kevin De Bruyne. Le esigenze legate alla partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa e i ritmi della Serie A spingono il club azzurro a muoversi con anticipo. Tra i nomi seguiti c’è anche il giovane talento del Manchester United, Kobbie Mainoo.

Romano: “Il Napoli aveva già deciso di intervenire a centrocampo”

Nelle sue ultime dichiarazioni, Romano ha chiarito che l’infortunio di De Bruyne non ha modificato i piani del club partenopeo.

“De Bruyne sarà fermo tra i 3 e 4 mesi. Il Napoli comunque aveva già in mente di prendere un centrocampista a gennaio anche perché Anguissa andrà a fare la Coppa d’Africa.”

Il club, dunque, ragiona da tempo su un rinforzo in mediana, valutando diversi profili che possano dare equilibrio e fisicità al reparto.

Mainoo nel mirino, ma non è l’unica opzione

Romano ha poi aggiunto dettagli sul profilo preferito da De Laurentiis e Micheli.

“Kobbie Mainoo piace ma non è l’unico nome sulla lista, gli azzurri stanno riflettendo se puntare su un calciatore più fisico e da Serie A. Sull’inglese bisogna vedere la posizione del Manchester United che ad oggi non apre al prestito, poi a gennaio le cose possono cambiare.”

Il centrocampista inglese, classe 2005, è considerato una delle promesse del calcio europeo, ma il Manchester United non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Il Napoli, però, osserva anche altri profili con esperienza nel campionato italiano, in modo da non farsi trovare impreparato quando si aprirà la finestra invernale.

Strategia azzurra in vista del 2026

Con l’assenza di Anguissa e il bisogno di dare continuità alla manovra, la dirigenza azzurra vuole intervenire in modo mirato. L’obiettivo è mantenere alto il livello di competitività in Serie A e in Champions League, consolidando una squadra già forte ma bisognosa di nuove energie.

Il messaggio che arriva da Romano è chiaro: il Napoli si muove con metodo, senza attendere le emergenze. Una scelta di programmazione che conferma l’ambizione del club di restare stabilmente al vertice.