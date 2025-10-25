La schiettezza di Conte dopo Napoli-Inter: frecciate a Lautaro e Marotta

Un Antonio Conte che può festeggiare la vittoria contro l’Inter grazie ad una partita di ottimo livello. L’allenatore del Napoli ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN non mandandole a dire su alcuni temi i del match: dalle parole di Marotta sul rigore concesso agli azzurri alla lite con Lautaro.

Napoli-Inter, Conte non le manda a dire

“Abbiamo affrontato una squadra fortissima, la migliore in assoluto che c’è in Italia. Hanno lasciato qualcosa per strada, ma secondo me la rosa dell’Inter è fuori portata rispetto alle altre. Stiamo viaggiando con infortuni importanti, anche oggi mancavano Hojlund, Lobotka e Rrahmani, si è fatto male De Bruyne, Meret si è fratturato il piede, magari qualcuno ci ha mandato qualche sfiga addosso. L’Inter era venuta per ammazzarci sportivamente, una squadra in grandissima salute contro una squadra in difficoltà, noi non avevamo voglia di morire ed è venuta fuori una partita tosta e gagliarda”

Un passaggio, poi, sulla lite a distanza con Lautaro: “Quando giochi questo tipo di partite, può accadere. A me preme ricordare i due anni all’Inter, vincendo e togliendo la vittoria consecutiva di 9 anni alla Juventus, sapete bene cosa rappresenta per me la Juve. Lautaro è un ottimo giocatore, dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo per bene. Gli fatto gli auguri e va bene cosi”.

Napoli-Inter, Conte su Marotta

L’allenatore ha poi risposto alle parole di Marotta sul rigore del Napoli, definitivo un episodio chiave in negativo per la squadra nerazzurra: “Ma guarda, la differenza tra Napoli e Inter, l’Inter o le altre squadra mandano i dirigenti, per noi vengo io a parlare. Una grande squadra deve fare le corrette valutazioni e capire perchè si è perso, si creano alibi a calciatori e ambiente, io non l’avrei permesso da allenatore ad un dirigente… vabè, Marotta adesso è ancora presidente, il direttore sta facendo una grande escalation”.

Ed ancora, l’allenatore del Napoli ha insistito: “Con tutto il rispetto che ho per il direttore, lasci le cose a chi ha partecipato alla partita, sminuisce anche l’allenatore. Non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare il papà, queste difese d’ufficio diventano… vabè, fa niente”.