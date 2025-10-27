Sorpresa Napoli, torna in anticipo dopo lo stop: Conte rivede un suo big

Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, Romelu Lukaku rientrerà a a breve in città per continuare la seconda parte della sua riabilitazione dopo l’infortunio. L’attaccante aveva scelto di svolgere la prima fase utile al recupero in Belgio, seguito da uno staff medico di sua fiducia, ma nei prossimi giorni sarà nuovamente sotto controllo del club azzurro.
Lukaku torna in anticipo
Lukaku aveva riportato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, un infortunio serio che costrinse il club azzurro anche ad intervenire sul mercato per sostituirlo. Il giocatore e lo staff medico del Napoli avevano valutato anche l’ipotesi dell’intervento chirurgico, poi successivamente scartata.
L’attaccante ha scelto di seguire un percorso di terapia conservativa, che ora proseguirà a Castel Volturno sotto la supervisione dei fisioterapisti del club partenopeo.
Conte lo aspetta, il Napoli sogna il suo rientro
Il ritorno imminente di Lukaku rappresenta una notizia importante per il Napoli, che dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne per diverse settimane. Conte spera di riavere il suo centravanti entro la fine di novembre, ma tutto dipenderà dai prossimi test clinici. Nel frattempo, la squadra continua a lavorare in vista del prossimo impegno di Serie A, con Rasmus Højlund a sua volta chiamato a tornare quanto prima dal suo infortunio.