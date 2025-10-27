Home ->

Infortunio De Bruyne, arriva il comunicato ufficiale del Napoli: quanto starà fuori

di
L'infortunio di Kevin De Bruyne lo porterà ad un lungo stop

Da pochi minuti il Napoli ha comunicato ufficialmente l’entità dello stop di Kevin De Bruyne. Le notizie non sono affatto confortanti: il belga ha accusato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il club ha altresì aggiunto che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Quanto tempo starà fuori

Confermati, quindi, i timori del Napoli: un simile infortunio potrebbe portarlo ad uno stop di almeno 4 mesi. Lo stop potrebbe però anche rivelarsi ancora più lungo e prolungarsi attorno ai sei mesi.

De Bruyne esce sconsolato: lunghissimo stop
De Bruyne mentre esce dal campo per infortunio durante la gara fra Napoli e Inter: il comunicato conferma il lungo stop

Una tegola durissima per Antonio Conte, costretto a rinunciare al suo fuoriclasse per una larga fetta di stagione.

Felice Leopoldo Luongo

