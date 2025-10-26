Occhio Napoli: le parole del presidente sul rigore contro l’Inter

Che il rigore di ieri durante Napoli-Inter avrebbe fatto discutere a lungo si sapeva, ma che persino un presidente di una big di Serie A avrebbe espresso un’opinione così piccata non era pronosticabile. Eppure, eccoci qui: il caso continua a bruciare e bruciare senza sosta e chissà per quanto tempo lo farà.

Rigore Napoli, le parole del presidente sono nette

Un amico di De Laurentiis, romano come lui e, se possibile, ancor più controverso: Claudio Lotito sarà sempre divisivo e in misura ancor maggiore del patron azzurro stesso. E, con il solito stile che lo contraddistingue, ci ha tenuto a dire la sua:

“Se ci sono cose che non vanno nel sistema arbitrale bisogna evidenziarle, ma per migliorarlo: altrimenti di crea un danno anziché un vantaggio. Lo si deve fare con la massima trasparenza, per avere una classe arbitrale rispondete alle nostre necessità”

Parole indubbiamente veritiere, che arrivano in un periodo in cui gli arbitri sono costantemente sotto osservazione per le loro prestazioni insufficienti. Il protocollo Var ha solo confuso la situazione e la necessità di chiarezza, dopo Napoli-Inter, è diventata impellente: ne va della credibilità della Serie A e la tranquillità di tutte le tifoserie.