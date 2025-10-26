Napoli, la Roma risponde con una prova di forza: Gasperini mette Conte nel mirino!

La Roma di Gian Piero Gasperini manda un segnale forte alla Serie A. La vittoria per 0-1 sul campo del Sassuolo, arrivata dopo una prestazione solida e offensiva, porta i giallorossi in vetta insieme al Napoli di Antonio Conte, entrambi a quota 18 punti. Una partita dominata per lunghi tratti, in cui solo l’eccellente giornata del portiere neroverde Muric ha evitato un risultato più ampio.

La Roma di Gasperini cresce partita dopo partita

Contro il Sassuolo, la Roma ha confermato il suo momento di forma. Intensità, pressing e organizzazione: i principi di Gasperini stanno già trasformando la squadra. Il gol che ha deciso l’incontro è bastato per conquistare tre punti preziosi e per lanciare un messaggio diretto agli azzurri.

Il tecnico giallorosso ha mostrato soddisfazione per l’atteggiamento dei suoi, ma ha anche richiamato l’attenzione sull’importanza di restare lucidi e concreti in zona gol.

Napoli e Roma, una vetta condivisa

Il successo della Roma riapre scenari interessanti. Dopo settimane dominate dal Napoli, i giallorossi agganciano i partenopei in testa e accendono una rivalità che il calcio italiano non viveva da tempo. Due filosofie diverse, due tecnici carismatici e una città per parte che sogna in grande.

Mentre Conte lavora per dare continuità e solidità ai suoi, Gasperini costruisce entusiasmo e compattezza in una Roma che appare sempre più consapevole.

Una corsa che promette scintille

Le prossime giornate diranno se questa sarà davvero la nuova corsa a due del campionato. Il Napoli ha ritrovato ritmo e punti, ma la Roma sembra non volersi fermare. Entrambe sono prime, entrambe vogliono restarci. E in una Serie A che non ha ancora un padrone definito, lo scontro diretto si annuncia già come uno dei momenti chiave della stagione.