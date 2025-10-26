L’ex calciatore del Napoli esce allo scoperto sull’episodio che ha deciso la sfida all’Inter: messaggio chiaro

Roberto “Pampa” Sosa, ex attaccante e oggi allenatore, ha commentato su Instagram l’episodio del rigore assegnato al Napoli nella sfida vinta 3-1 contro l’Inter al Maradona. Un episodio che ha acceso il dibattito, ma che per l’argentino è stato interpretato correttamente dall’arbitro. La squadra di Antonio Conte, con questo successo, è tornata in vetta alla classifica a quota 18 punti, reagendo a un periodo complicato fatto di prestazioni altalenanti.

Il commento del Pampa Sosa

Sul proprio profilo Instagram, Sosa ha spiegato la sua lettura del contatto tra Giovanni Di Lorenzo e Henrikh Mkhitaryan, da cui è nato il rigore che ha sbloccato la partita:

“Molto semplice, nel momento in cui Di Lorenzo entra in area non è più un difensore, diventa un attaccante e quindi ha difeso il 0allone per poi poter calciare liberamente. Il nerazzurro non riesce a rallentare e lo colpisce, anche se in maniera leggera: è rigore!”.

Un’analisi chiara e diretta che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, divisi tra chi condivide la visione di Sosa e chi ritiene il contatto troppo lieve per giustificare il penalty.

Reazione del Napoli e valore del successo

Il rigore, trasformato con freddezza, ha permesso al Napoli di sbloccare una gara complicata contro un’Inter aggressiva ma imprecisa. Da lì, la squadra di Antonio Conte ha preso fiducia, costruendo una vittoria pesante per classifica e morale.

Dopo settimane difficili, in cui risultati e prestazioni non erano stati all’altezza delle aspettative, la risposta è arrivata nel momento giusto. Il successo al Maradona rilancia i partenopei e restituisce serenità a un gruppo che vuole tornare protagonista in Serie A.

Un’analisi tecnica, non di parte

Le parole di Sosa mostrano la prospettiva di un ex centravanti abituato a leggere i contatti in area con l’occhio del giocatore. Nessuna polemica, solo una spiegazione di dinamica e intenzione. In un calcio dove ogni episodio scatena discussioni infinite, il Pampa ha scelto la via della chiarezza, analizzando il gesto per quello che è: un contatto che basta per fischiare rigore.