Napoli-Inter, le probabili scelte di Conte: rivoluzione in attacco ed esclusione pesante in difesa

Antonio Conte strappa la pagina di Eindhoven e rincomincia da capo. Contro l’Inter il tecnico salentino schiererà un nuovo Napoli. Anche a causa dei tanti infortuni, l’ultimo quello di Meret, che lo costringono a rimaneggiare il suo undici tipo. Hojlund sarà ancora fuori e allora i riflettori sono puntati proprio sull’attacco. Chi lo sostituirà? Secondo Il Mattino, David Neres agirà per la prima volta da prima punta.

Neres prima punta in Napoli-Inter, un unicum in carriera

Conte vuole che la sua squadra reagisca dopo la batosta di Champions League e quindi inevitabile cambiare le carte in tavola. Non sarà Lorenzo Lucca – ancora una volta deludente e anche espulso contro il PSV – a guidare l’attacco, ma David Neres.

Per la prima volta in carriera, il brasiliano guiderà l’attacco di una sua squadra. Non gli era mai capitato prima, al massimo in carriera – con la maglia del Benfica – ha agito da seconda punta per sette volte. Il risultato? Due gol e cinque assist.

Per una partita, nei gironi di Champions League dell’edizione 2023-24, ha agito in quella posizione anche contro l’Inter. Partita persa 1-0 in trasferta. Conte spera che questa volta il risultato sia differente.

Le altre scelte del tecnico salentino

Cambierà anche il modulo. Non sarà un 4-1-4-1, ma un 4-4-1-1. Cambia la posizione di De Bruyne, che agirà da seconda punta a supporto di David Neres. Una soluzione già testata alla vigilia di Eindhoven e che oggi, a meno di ripensamenti della ultim’ora, sarà finalmente adottata.

Il centrocampo, a eccezione di Lobotka, è quello solito. A destra agirà Politano mentre a sinistra McTominay. Nel mezzo Gilmour e Anguissa. Ancora out Noa Lang.

Cambia invece la difesa. Juan Jesus guiderà la difesa al fianco di Buongiorno, completano il reparto Di Lorenzo e Spinazzola. Esclusione, dunque, per Beukema. L’infortunio di Meret ha fatto sciogliere tutti i dubbi riguardanti chi difenderà i pali della porta azzurra, ovvero Milinkovic-Savic.