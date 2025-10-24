Napoli-Inter, anche Chivu nei guai: infortunio della ultim’ora

La vigilia dei due tecnici di Napoli e Inter, Antonio Conte e Cristian Chivu non è tranquilla. Per il Napoli oggi due brutte notizie, con Rasmus Hojlund che non ha recuperato dal problema muscolare accusato prima di Torino-Napoli e Alex Meret che ha subito una frattura del secondo metatarso del piede destro.

I due salteranno dunque il big match con l’Inter, mentre quest’ultima oggi ha subito l’infortunio di Tomas Palacios, difensore ex Monza che salterà anche lui la sfida del Maradona.

Problema per Chivu: l’infortunio di Palacios

Non certamente un grande problema quello dell’allenatore ex Parma, visto che il difensore 22enne argentino non ha ancora mai esordito in questa stagione con la maglia nerazzurra. Durante l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile Palacios ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a saltare il big match col Napoli.

Un’alternativa in meno, dunque, per Cristian Chivu, che in vista della sfida contro il Napoli può comunque contare su una rosa quasi al completo, che vede però comunque qualche assenza per la sfida.

Palacios si aggiunge a Thuram e Darmian

Oltre l’argentino, l’Inter nel match di domani dovrà fare a meno di Matteo Darmian, che ha accusato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, e di Marcus Thuram, che non ha ancora recuperato dal problema al bicipite femorale subito nel match di Champions League contro lo Slavia Praga.

Qualche assenza ambo le parti, in un match che darà sicuramente diverse emozioni. Le due squadre, infatti, si trovano a pari merito a 15 punti al 2° e 3° posto della classifica, con la possibilità per entrambe di staccare l’avversaria di tre lunghezze, o rimanere appaiate in caso di pareggio al termine dei 90′.