Napoli – Inter, i nerazzurri protestano: l’analisi di Marelli fa discutere

Kevin De Bruyne porta davanti il Napoli su calcio di rigore. L’arbitro ha fischiato un fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo, ma i giocatori dell’Inter non hanno accettato di buon grado la decisione del direttore di gara. Anche Luca Marelli ha avuto qualcosa da ridire.

Rigore Napoli, Marelli non ci sta: “Andava revocato”

Il Napoli passa in vantaggio con un rigore contestato. Dopo una revisione piuttosto lunga del VAR, è stata confermata la decisione presa in campo da Maurizio Mariani. Questa l’analisi di Luca Marelli in diretta:

“Ribadisco che non c’è il rigore per il Napoli. Andava revocato al Var. Il contatto è assolutamente cercato da Di Lorenzo. Mkhitaryan non fa alcun movimento verso Di Lorenzo, escluso un fallo di Acerbi che prende il pallone. E’ un rigore che andava tolto”.

Un episodio che farà discutere, dunque, ma che al momento porta avanti gli uomini di Antonio Conte a pochi minuti dalla chiusura del primo tempo.