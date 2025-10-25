“Cosa vi ha chiesto Conte?”: risposta sincera di Di Lorenzo, sentite il capitano

Mancano pochi minuti all’ingresso in campo di Napoli e Inter per il big match di questa ottava giornata di Serie A. Capitan Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del fischio d’inizio.

Il Napoli vuole tornare a vincere per superare un brutto momento che ha visto gli azzurri protagonisti in negativo sia in campionato che in Champions League:

A fare la differenza dovrà essere la reazione e la coesione del gruppo, ma sarà fondamentale anche l’apporto di chi conosce meglio l’ambiente:

“Chi è da più tempo qua deve trascinare gli altri, quello che dobbiamo ritrovare è lo spirito. A Eindhoven sicuramente non lo abbiamo avuto. Dobbiamo ritrovare la voglia di lottare tutti insieme, che è stata la chiave del successo dell’anno scorso”.