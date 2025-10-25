“Cosa vi ha chiesto Conte?”: risposta sincera di Di Lorenzo, sentite il capitano

Mancano pochi minuti all’ingresso in campo di Napoli e Inter per il big match di questa ottava giornata di Serie A. Capitan Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del fischio d’inizio.
Napoli, Di Lorenzo suona la carica prima dell’Inter
Il Napoli vuole tornare a vincere per superare un brutto momento che ha visto gli azzurri protagonisti in negativo sia in campionato che in Champions League:
“Sicuramente stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, però non dobbiamo perdere equilibrio. Bisogna trovare la quadra: le grandi squadre cadono, ma sanno come rialzarsi. Vogliamo giocare una bella partita”.
A fare la differenza dovrà essere la reazione e la coesione del gruppo, ma sarà fondamentale anche l’apporto di chi conosce meglio l’ambiente:
“Chi è da più tempo qua deve trascinare gli altri, quello che dobbiamo ritrovare è lo spirito. A Eindhoven sicuramente non lo abbiamo avuto. Dobbiamo ritrovare la voglia di lottare tutti insieme, che è stata la chiave del successo dell’anno scorso”.
Queste le parole del capitano del Napoli, che insieme ai suoi compagni dovranno mettere in campo le indicazioni fornite da Antonio Conte, ex della gara.