“Cosa vi ha chiesto Conte?”: risposta sincera di Di Lorenzo, sentite il capitano

Napoli, parla Di Lorenzo prima dell'Inter.

Mancano pochi minuti all’ingresso in campo di Napoli e Inter per il big match di questa ottava giornata di Serie A. Capitan Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del fischio d’inizio.

Napoli, Di Lorenzo suona la carica prima dell’Inter

Il Napoli vuole tornare a vincere per superare un brutto momento che ha visto gli azzurri protagonisti in negativo sia in campionato che in Champions League:

“Sicuramente stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, però non dobbiamo perdere equilibrio. Bisogna trovare la quadra: le grandi squadre cadono, ma sanno come rialzarsi. Vogliamo giocare una bella partita”.

A fare la differenza dovrà essere la reazione e la coesione del gruppo, ma sarà fondamentale anche l’apporto di chi conosce meglio l’ambiente:

“Chi è da più tempo qua deve trascinare gli altri, quello che dobbiamo ritrovare è lo spirito. A Eindhoven sicuramente non lo abbiamo avuto. Dobbiamo ritrovare la voglia di lottare tutti insieme, che è stata la chiave del successo dell’anno scorso”.

Queste le parole del capitano del Napoli, che insieme ai suoi compagni dovranno mettere in campo le indicazioni fornite da Antonio Conte, ex della gara.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
