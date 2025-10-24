Spinazzola a Radio CRC: “Serve fame, dobbiamo rialzarci”, poi sull’Inter, stagione e ritorno in Nazionale

Il Napoli si prepara alla sfida con l’Inter e lo fa con la voce di Leonardo Spinazzola, intervenuto ai microfoni di Radio CRC per analizzare il momento della squadra e il pesante ko di Eindhoven. L’esterno azzurro ha parlato con lucidità, tra autocritica e voglia di riscatto, sottolineando la necessità di ritrovare compattezza e concentrazione, qualità che avevano contraddistinto il gruppo di Antonio Conte nei momenti migliori.

“Serve più fame e concentrazione”

“PSV-Napoli? Abbiamo preso dei gol non da noi. Mancanza di concentrazione, mancanza di paura di subire gol: questo ci sta un po’ mancando, anche nelle altre partite che abbiamo vinto”

Spinazzola ha ricordato come, contro il Manchester City, la squadra avesse mostrato una grande solidità mentale.

“Contro il City abbiamo resistito 70 minuti in 10 con grande concentrazione: dobbiamo partire da queste cose positive e poi migliorare nel gioco”

Per il laterale, il vero segreto è ritrovare quella fame che ha sempre contraddistinto il Napoli.

“Non deve mai mancare la fame che ci ha contraddistinto”

Focus sul campionato e unità di gruppo

“Champions League? Al momento il nostro focus è sulle prossime partite di campionato. In Europa dobbiamo provare a vincere il più possibile, ma si passa per le vittorie in Serie A e sull’essere uniti”

Spinazzola ha poi parlato del suo contributo personale.

“Io cerco di dare sempre il mio massimo in ogni partita, ma sinceramente preferisco che la squadra vinca: è il mio unico desiderio”

Inter, Nazionale e voglia di riscatto

“L’Inter è una squadra fortissima, anche più dell’anno scorso: sappiamo di dover fare una grande partita con concentrazione e fame. Hanno preso giocatori molto forti, ci sarà da lottare”

E sulla sfida personale con Denzel Dumfries, ha aggiunto:

“Si affronta con grande attenzione e grande corsa”

Infine, una nota personale legata al ritorno in Nazionale Italiana:

“La convocazione in Nazionale per me ha significato tantissimo: è una grande soddisfazione dopo qualche anno. Significa che sto facendo bene e mi dà una spinta in più”

Il suo messaggio è chiaro: il Napoli deve ripartire dalla concentrazione e dal coraggio, ritrovando quella fame che ne ha fatto una squadra temibile.