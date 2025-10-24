Ultim’ora Napoli, recupero fondamentale per Conte: ci sarà contro l’Inter!

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Secondo Sky Sport, Rasmus Højlund ha recuperato e sarà a disposizione di Antonio Conte per la sfida di domani contro l’Inter. Un ritorno fondamentale, in un momento complicato per gli azzurri, reduci dalle pesanti sconfitte contro Torino e PSV Eindhoven, con l’ultima terminata 6-2. L’obiettivo è rialzare la testa e ritrovare certezze, proprio partendo dal centravanti danese.

Højlund torna a disposizione di Conte

Sky Sport ha annunciato il pieno recupero dell’attaccante, fermato da un fastidio muscolare negli ultimi giorni.

“Højlund ha superato i problemi fisici e sarà convocato per la gara contro l’Inter”

La notizia restituisce fiducia a un Napoli in difficoltà, che nelle ultime due gare aveva sofferto l’assenza del suo attaccante. Nelle partite contro Torino e PSV, il tecnico aveva schierato Lorenzo Lucca, apparso però in evidente difficoltà e poco incisivo sotto porta.

Napoli in cerca di riscatto dopo le due sconfitte

Dopo il pesante 6-2 subito in Olanda, la squadra di Conte è chiamata a una reazione immediata. Il ritorno di Højlund potrebbe rappresentare la scossa giusta per affrontare l’Inter con un altro spirito.

Il danese, simbolo della nuova era azzurra, avrà il compito di guidare il riscatto in una sfida che vale molto, non solo per la classifica ma anche per il morale.

Una sfida chiave per il futuro

Napoli-Inter arriva in un momento cruciale della stagione. La vittoria servirebbe per ritrovare fiducia e rimettere in carreggiata un gruppo che Conte vuole vedere più determinato. Con Højlund di nuovo in campo, gli azzurri riacquistano profondità e peso offensivo.

Il pubblico del Maradona attende una risposta forte, di orgoglio e carattere. E con il suo centravanti di nuovo al centro dell’attacco, il Napoli può finalmente tornare a credere nella propria forza.