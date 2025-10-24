Napoli – Inter, Chivu accende la sfida Scudetto: “Siamo pronti, ma occhio a quanto accaduto…”

Domani alle 18 il Napoli ospiterà al Maradona l’Inter. Una sfida che risponderà a tanti quesiti legati al periodo azzurro, dopo la sconfitta in campionato contro il Torino e quella pesante in Champions contro il PSV. Una partita che, però, secondo Cristian Chivu non oscura il Napoli e la sua forza.

Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia del big match contro i campioni d’Italia, sottolineando soprattutto quanto successo in Champions. Infatti, secondo Chivu, resta una partita da non considerare, visto che si affrontato i detentori dello Scudetto in due delle ultime tre edizioni. Di seguito le sue parole in conferenza stampa:

“Quello che è successo contro il PSV non c’entra. Conta che si affrontano la squadra campione d’Italia e quella vice-campione. Sarà una partita molto combattuta, loro negli ultimi tre anni si sono mostrati una realtà importante vincendo due Scudetti“.