Napoli – Inter, Chivu accende la sfida Scudetto: “Siamo pronti, ma occhio a quanto accaduto…”

Domani alle 18 il Napoli ospiterà al Maradona l’Inter. Una sfida che risponderà a tanti quesiti legati al periodo azzurro, dopo la sconfitta in campionato contro il Torino e quella pesante in Champions contro il PSV. Una partita che, però, secondo Cristian Chivu non oscura il Napoli e la sua forza.
“C’entra poco”, Chivu avvisa i suoi uomini
Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia del big match contro i campioni d’Italia, sottolineando soprattutto quanto successo in Champions. Infatti, secondo Chivu, resta una partita da non considerare, visto che si affrontato i detentori dello Scudetto in due delle ultime tre edizioni. Di seguito le sue parole in conferenza stampa:
“Quello che è successo contro il PSV non c’entra. Conta che si affrontano la squadra campione d’Italia e quella vice-campione. Sarà una partita molto combattuta, loro negli ultimi tre anni si sono mostrati una realtà importante vincendo due Scudetti“.
Parole che fanno ben sperare dal punto di vista delle emozioni, con entrambe le formazioni intenzionate a portare a casa i tre punti. Per questo, Conte si affida ai suoi uomini più in forma, nonostante le tante assenze per infortunio.
Dopo Hojlund, Conte perde anche Meret
Si complicano ulteriormente i piani di Antonio Conte a poco più di 24 ore dalla sfida “Scudetto” contro l’Inter. Il tecnico azzurro infatti dovrà fare a meno anche di Alex Meret, infortunatosi nella sessione di allenamento mattutina.
Una vera e propria doccia fredda per Conte che perde anche il suo numero uno dopo il forfait di Hojlund. In porta dunque ci sarà sicuramente Milinkovic-Savic, mentre in attacco Conte valuta diverse opzioni, con Lucca non certo del posto come riferimento centrale.