Clamoroso Napoli, altro infortunio in vista dell’Inter: c’è frattura!

Non c’è pace per il Napoli in vista della cruciale sfida di sabato contro l’Inter. Dopo il forfait di Rasmus Hojlund, che non prenderà parte alla gara contro i nerazzurri per via di un problema fisico, si ferma anche Alex Meret.

Una brutta grana per Antonio Conte, che dovrà fare a meno del proprio portiere proprio in un match così importante. La sfida è in programma per domani alle ore 18:00 sul terreno di gioco del Maradona di Napoli.

Tramite un comunicato riportato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha annunciato le condizioni di Alex Meret dopo l’infortunio rimediato. Per il portiere azzurro si tratta di uno stop causato da una frattura al piede: un problema piuttosto preoccupante, che costringerà Meret a guardare la sfida contro l’Inter dalle tribune. Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli.

“Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”.