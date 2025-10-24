Infortunio Meret, le gare che salterà e i tempi di recupero: pronto Milinkovic-Savic!

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Gli esami a cui è stato sottoposto Alex Meret hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro, riportata durante l’ultima seduta di allenamento a Castel Volturno. Il portiere friulano dovrà osservare uno stop stimato in circa due mesi, periodo in cui salterà diverse partite decisive tra Serie A e Champions League.

Frattura al metatarso e tempi di recupero

“Alex Meret ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro”

Il Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali. Lo staff medico valuterà nei prossimi giorni il percorso più adatto per il recupero, che dovrebbe comprendere una prima fase di immobilizzazione seguita da fisioterapia. L’obiettivo è riavere Meret al massimo della forma entro fine anno.

Nel frattempo, Milinković-Savić sarà il titolare tra i pali. L’ex Torino porterà la sua esperienza e la fisicità che lo contraddistinguono, mentre il giovane terzo portiere sarà promosso come riserva per le prossime settimane.

Le partite che salterà Meret

Il portiere friulano dovrà saltare numerose gare decisive. In campionato non sarà disponibile contro Atalanta, Roma e Juventus, sfide fondamentali per la corsa ai primi posti, oltre che altri match anche di Champions League.

L’assenza pesa anche sul piano della leadership, in un momento in cui il Napoli cerca continuità e solidità difensiva. Conte dovrà contare sull’affidabilità di Milinković-Savić per mantenere l’equilibrio e la concentrazione in un calendario ricco di impegni.

Rientro mirato per la Supercoppa

Il rientro di Meret è fissato per metà dicembre, con l’obiettivo di essere disponibile per la Supercoppa Italiana contro il Milan, valida per la semifinale. Il Napoli spera di riabbracciare il suo numero 1 proprio per quella sfida, considerata un obiettivo stagionale.

La società resta fiduciosa, mentre il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero con determinazione. Fino ad allora, toccherà a Milinković-Savić difendere la porta azzurra e guidare la retroguardia in un periodo decisivo della stagione.