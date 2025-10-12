Napoli, bocciate le critiche: sentenza netta su Milinkovic-Savic

Il portiere serbo si sta prendendo man mano la scena e i pali della porta azzurra. Le ultime dichiarazioni sono una conferma significativa

Il Napoli è al lavoro per svolgere al meglio la trasferta di Torino, al rientro dalla sosta. Contro il Genoa è arrivata una rimonta importante, che ha rimesso i campioni d’Italia al primo posto, lanciando anche un messaggio alle dirette avversarie.

Una squadra che non ha mai mollato, e che ha ripreso prima la sfida e poi mantenuto il risultato anche grazie al suo portiere, Milinkovic-Savic. Anche il serbo è tra i protagonisti delle ultime uscite, e secondo un ex calciatore non è una novità.

“Un acquisto top, ma voglio aggiungere una cosa”, parole dirette dell’ex Torino

Il portiere serbo si è subito fatto valere, anche nelle due partite di Champions contro Manchester City e Sporting Lisbona. Prestazioni che non sono passate inosservate e che ha visto l’intervento anche di Ciccio Graziani.

L’ex Torino – prossima avversaria degli azzurri – ha voluto elogiare e mandare un messaggio ad Antonio Conte. Di seguito le sue parole al Corriere dello Sport:

“Milinkovic-Savic è un portiere di grande livello che se la giocherà con Meret. Non so però quanto possa pagare questa alternanza. Di solito il portiere è un titolare che ha la sua alternativa. Conte si è assunto questa responsabilità e nessuno conosce la situazione meglio di lui”.

Il campione del mondo ha poi concluso aggiungendo dei dettagli sul prezzo pagato dal Napoli per Milinkovic-Savic: