Napoli, bocciate le critiche: sentenza netta su Milinkovic-Savic

Il portiere serbo si sta prendendo man mano la scena e i pali della porta azzurra. Le ultime dichiarazioni sono una conferma significativa
Il Napoli è al lavoro per svolgere al meglio la trasferta di Torino, al rientro dalla sosta. Contro il Genoa è arrivata una rimonta importante, che ha rimesso i campioni d’Italia al primo posto, lanciando anche un messaggio alle dirette avversarie.
Una squadra che non ha mai mollato, e che ha ripreso prima la sfida e poi mantenuto il risultato anche grazie al suo portiere, Milinkovic-Savic. Anche il serbo è tra i protagonisti delle ultime uscite, e secondo un ex calciatore non è una novità.
“Un acquisto top, ma voglio aggiungere una cosa”, parole dirette dell’ex Torino
Il portiere serbo si è subito fatto valere, anche nelle due partite di Champions contro Manchester City e Sporting Lisbona. Prestazioni che non sono passate inosservate e che ha visto l’intervento anche di Ciccio Graziani.
L’ex Torino – prossima avversaria degli azzurri – ha voluto elogiare e mandare un messaggio ad Antonio Conte. Di seguito le sue parole al Corriere dello Sport:
“Milinkovic-Savic è un portiere di grande livello che se la giocherà con Meret. Non so però quanto possa pagare questa alternanza. Di solito il portiere è un titolare che ha la sua alternativa. Conte si è assunto questa responsabilità e nessuno conosce la situazione meglio di lui”.
Il campione del mondo ha poi concluso aggiungendo dei dettagli sul prezzo pagato dal Napoli per Milinkovic-Savic:
“Però voglio aggiungere una cosa su Vanja. Si è parlato del corso di 20 milioni, che per qualcuno erano troppi. Io invece penso che valga molto di più. L’anno scorso al Torino ha fatto una grande stagione. Non gli manca nulla: forte con i piedi, è reattivo tra i pali ed ha personalità. Il Napoli ha fatto un grande colpo e lo ha anche pagato poco” – conclude Graziani.