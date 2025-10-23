Verso Napoli-Inter, la sentenza dell’ex non lascia dubbi: “Giocheranno così”

Napoli e Inter si sfideranno tra poco meno di 48 ore allo stadio Maradona. Da ambo le parti c’è ancora qualche dubbio di formazione, che verrà sciolto a ridosso del big match. Ciò che interessa al tifo partenopeo, più dell’undici iniziale, è tornare a vedere la rosa azzurra carica e grintosa, dopo gli ultimi due k.o pesanti.

Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, nella giornata odierna ha dichiarato di aspettarsi un Napoli totalmente diverso dopo la debacle di Champions League contro il PSV, conoscendo bene mister Antonio Conte.

Napoli, Ventola rassicura: “Conosco Conte, gli azzurri saranno agguerriti”

Il Napoli deve cambiare marcia, e deve farlo anche in fretta visto che sabato alle ore 18:00 al Maradona ci sarà l’Inter. Nicola Ventola, ex calciatore ed oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex bomber nerazzurro ha commentato il 6-2 maturato ad Eindhoven, dichiarando poi di aspettarsi un Napoli totalmente diverso e agguerrito:

“Della partita contro il PSV salvo i primi 30 minuti, l’atteggiamento, la voglia di tirare in porta, poi certo è arrivata questa brutta sconfitta ed è normale che alla supersfida con l’Inter i nerazzurri arriveranno meglio. Conosco molto bene Conte e so che vedremo un Napoli agguerrito”

Napoli, per Ventola gli infortuni pesano: “La loro assenza pesa molto”

Ventola ha voluto commentare anche la situazione infortuni del Napoli, evidenziando due assenze molto pesanti che possono spostare gli equilibri.

Nello specifico, si tratta di Stanislav Lobotka e Rasmus Hojlund. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante in merito: