Napoli-Inter, annuncio in diretta: sarà lui il titolare sabato!

Napoli e Inter si sfideranno sabato sera alle ore 18:00 tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona. La marcia di avvicinamento al big match per le due squadre è totalmente diversa. Gli azzurri vengono da due k.o, di cui quello in Champions League pesantissimo, mentre i nerazzurri sono in stato di grazia.

Nella giornata odierna, in diretta su Radio Kiss Kiss, un noto giornalista ha voluto pronosticare il titolare tra i pali tra le fila dei Campioni d’Italia in carica. Toccherà ad Alex Meret, salvo sorprese, difendere la porta partenopea contro gli uomini di Christian Chivu.

Verso Napoli-Inter, Del Genio sicuro: “Salvo sorprese, con l’Inter toccherà a Meret”

Nel pomeriggio, Paolo Del Genio è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, format in in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i temi affrontati in vista di Napoli-Inter, il giornalista si è esposto sull’alternanza tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic.

Del Genio ha dichiarato di aspettarsi il primo titolare. Il tutto, ovviamente, salvo sorprese o novità che sono sfuggite:

“La cosa più chiara che disse Conte è che Meret e Milinkovic-Savic si alterneranno, a meno che uno dei due non prenda il sopravvento sull’altro. Ma qui il sopravvento non l’ha preso ancora nessuno. Per me siamo alla situazione di partenza, visto che nessuno dei due ha fatto qualcosa di eclatante per farsi preferire all’altro. Per me resta corretta l’idea di alternarli, allora dovrebbe toccare a Meret, a meno che non sia successo qualcosa che a noi è sfuggita”

Napoli, chi scegliere tra Meret e Milinkovic-Savic? I numeri in stagione

Che rendimento stanno avendo Meret e Milinkovic-Savic? Ad oggi, l’italiano ha giocato quattro volte da titolare in campionato. Il Napoli, in questi 4 match, ha ottenuto 3 vittorie, perdendo solo contro i rossoneri e in totale ha subito 4 gol (con 2 Clean Sheets).

Il serbo, invece, è stato schierato dal primo minuto in sei occasioni. Tre volte in Champions League, con 1 vittoria e 2 sconfitte e tre in campionato con 2 vittorie e 1 sconfitta. Milinkovic-Savic ha subito ben 12 gol e non ha mai mantenuto la porta inviolata. Chi deve scegliere mister Conte contro l’Inter? Al momento, la logica impone Alex Meret, che deve tornare a difendere la porta azzurra.