UFFICIALE – Nuova partnership per il Napoli: c’è anche un’iniziativa dedicata ai tifosi

Nuovo partner commerciare per il Napoli, che continua ad ampliare i suoi orizzonti per far crescere il proprio brand. Heineken sarà il nuovo Official Beer Supplier della SSC Napoli per la stagione 2025/2026. Una notizia che è una bella sorpresa per tutti i tifosi del club campione d’Italia in carica, così come annunciato dallo stesso club in un comunicato ufficiale.

Napoli, ufficiale l’accordo di sponsorizzazione con Heineken

In attesa dello scontro diretto con i nerazzurri, è arrivata una notizia importante in casa Napoli. Pochi minuti fa, infatti, tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, gli azzurri hanno annunciato una nuova partnership.

Testimonianza, quest’ultimo, di come il club azzurro tenga particolarmente a crescere anche fuori dal terreno di gioco. Accolta con favore anche l’iniziativa in favore dei tifosi, che celebra questa nuova partnership commerciale.

Napoli, Heineken dedicherà un’iniziativa speciale ai tifosi

La collaborazione con il celebre marchio di birra arricchirà sensibilmente anche l’esperienza dei supporter napoletani durante le partite allo stadio Maradona. In occasione dei big match con Inter, Juventus e Milan, la sala hospitality dell’impianto di Fuorigrotta ospiterà l’Heineken After Party. Un evento esclusivo nel quale i tifosi potranno vivere momenti di networking con la presenza di dj-set e catering d’eccellenza.

Questo accordo certifica il grande sviluppo vissuto dal Napoli nell’ultimo periodo. Non solo la conquista di due degli ultimi tre campionati, ma anche sponsorizzazioni in grado di accrescere l’importanza del brand nel mondo.

