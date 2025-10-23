Napoli, l’annuncio preoccupa Conte: ora sono problemi per il tecnico

Il rendimento tutt’altro che stellare del Napoli sta provocando molteplici interrogativi: uno di questi riguarda la scelta di far convivere tutti i centrocampisti a disposizione di mister Conte. Su questo tema si è espresso anche Fabio Capello, che ha manifestato i suoi dubbi sulla coesistenza di vari giocatori del reparto, effettuando anche paragoni dal peso specifico importante. Stando alle sue parole, questo andazzo potrebbe risultare piuttosto preoccupante.

Paragone “sminuente” di Capello: “KDB-McTominay come Lampard e Gerrard”

Nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha espresso le sue ampie perplessità sulla convivenza di due giocatori di alto livello come Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Stando al pensiero del leggendario tecnico italiano, la coesistenza dei due nel Napoli risulta molto difficile e, in aggiunta, è probabile che non vi saranno novità confortanti in questo senso.

Qui le sue parole a riguardo:

“Più passa il tempo e più ho l’impressione che la convivenza tra De Bruyne e McTominay sia difficile da mettere in pratica. La chimica tra campioni non è scontata, io ne so qualcosa. McTominay e De Bruyne mi ricordano Gerrard e Lampard nella mia Inghilterra: erano due numeri uno che tutti ci invidiavano, però finivano per pestarsi i piedi”.

Napoli, i numeri confermano l’opinione di Capello

Per quanto visto sin qui, l’opinione di Don Fabio pare più che ragionevole. Con la doppietta messa a segno martedì in UCL, McTominay ha raggiunto quota 3 centri stagionali, ma la sua involuzione rispetto alla passata stagione è sulla bocca di tutti. Al contempo, anche De Bruyne si trova a quota 3 reti, ma due di queste sono arrivate su calcio di rigore. Il problema, dunque, risiede nell’atteggiamento tattico: lo scozzese si trova quasi a disagio, ricoprendo zone di campo di competenza del compagno e viceversa.