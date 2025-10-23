Napoli, spunta il retroscena sul ko col PSV: ecco cos’ha fatto Conte

La prestazione catastrofica contro il PSV ha destato preoccupazione tra i tifosi del Napoli, consci di prestazioni non esattamente convincenti nell’ultimo mese. Tuttavia, l’opinione di mister Conte e della squadra risulta piuttosto diversa: in seguito alla pesante débacle in terra olandese, l’atteggiamento del gruppo è risultato molto maturo e compatto, determinato a dare il massimo già sabato sera, in una sfida dal peso specifico davvero importante.

Napoli, Conte fiducioso nei suoi uomini: spunta la frase motivazionale

Di rientro dalla trasferta europea, mister Antonio Conte ha preferito mantenere un atteggiamento pacato e maturo per non scombussolare in maniera potenzialmente rischiosa lo spirito dello spogliatoio.

Dunque, l’atteggiamento dell’allenatore è stato esattamente quello di un Comandante, appellativo attribuitogli in varie occasioni. Infatti, come segnala ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico ha cercato di motivare i suoi ragazzi con una semplice frase, ma dal significato molto forte:

“Dobbiamo semplicemente ritrovare noi stessi”.

Poche parole, significato molto profondo: il Napoli è lo stesso della scorsa stagione (se non migliorato) e delle primissime uscite stagionali. Si tratta di una squadra forte, capace di lottare almeno alla pari contro qualunque avversario. E lo spirito di squadra è fondamentale per riprendere quest’attitudine.

Napoli, c’è un ‘patto’ da rispettare: accadrà contro l’Inter

In seguito alla brutta figura durante la campagna europea, lo spirito di rivalsa ha caratterizzato l’intero gruppo, non solo mister Conte. Infatti, segnala il quotidiano, il mister ha stretto una sorta di accordo collettivo con l’intera squadra, andando a sigillare lo spirito di rivalsa e la determinazione agonistica come fil rouge delle prossime uscite.

Stando a quanto sostenuto nel patto, infatti, l’unico grande obiettivo sarà quello di rialzarsi già sabato contro l’Inter: non c’è altra strada, altrimenti potrebbe davvero essere l’inizio di una crisi preoccupante.