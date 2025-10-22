Mercato Napoli, svolta Meret: c’è una big di Serie A, possibile assalto già a gennaio

Nella disfatta di Eindhoven non è esente da colpe Vanja Milinkovic-Savic che, però, è sempre più titolare nel Napoli di Antonio Conte. Il portiere serbo ha collezionato la sua terza presenza da titolare consecutiva in Champions League. L’ultima volta che Alex Meret è sceso in campo, invece, risale alla sconfitta in casa del Milan del 28 settembre. Il portiere azzurro è sempre più ai margini del progetto e potrebbe salutare in estate. Su di lui ci sarebbe proprio il club rossonero.

Milan su Meret: il Napoli pensa alla cessione

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, la società meneghina avrebbe messo gli occhi su Alex Meret in vista dell’addio di Mike Maignan. L’ex portiere del Lille, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo l’emittente partenopea, tra l’altro, i contatti tra il Milan e l’entourage del portiere del Napoli ci sarebbero già stati. La trattativa potrebbe sbloccarsi anche a gennaio.

Per non perdere Maignan a parametro zero, infatti, il Milan potrebbe pensare ad una clamorosa cessione già a gennaio, specie se dovessero arrivare offerte importanti dalla Premier League. In quel caso, non sarebbe da escludere un tentativo anticipato dei rossoneri per Alex Meret.