McTominay alza la voce dopo PSV-Napoli: arriva la bacchettata dello scozzese

Il Napoli esce con le ossa rotte dal Philips Stadion di Eindhoven, ma con una certezza in più: Scott McTominay è tornato. Dopo il gol all’esordio in campionato contro il Sassuolo, infatti, il centrocampista scozzese non aveva più trovato la via del gol con la maglia azzurra. Dopo diverse settimane si è sbloccato con una doppietta, seppur in una serata decisamente sfortunata. Il suo ruolo nel Napoli è centrale, non solo in campo. Le sue dichiarazioni a fine partita sono una prova della suo peso all’interno del gruppo.

Napoli, McTominay non ci sta: la critica alla squadra

Al termine della disfatta nello stadio del PSV, l’ex centrocampista del Manchester United ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione della squadra:

“Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini, dimostrando più solidità rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci o quindici minuti di gara”.

Queste le parole di McTominay ai canali ufficiali della UEFA dopo il fischio finale di PSV-Napoli.

Delusione alle spalle: McTominay pensa già all’Inter

Non c’è tempo per piangersi adesso, però, e McTominay lo sa bene. Il Napoli deve reagire dopo le sconfitte contro Torino e PSV. Tra pochi giorni, al Maradona, ci sarà lo scontro diretto contro l’Inter:

“Nel calcio c’è sempre un’altra partita che arriva subito dopo, quindi dobbiamo lasciarci alle spalle le emozioni e la delusione di questa serata e concentrarci su come migliorare. I due gol subiti nel primo tempo sono stati davvero particolari: nel giro di pochi istanti ci siamo trovati sotto 2-1, e fino a quel momento stavamo giocando abbastanza bene. Ma questo fa parte del gioco, può succedere. È una stagione lunga e dobbiamo mantenere la calma”.

McTominay è consapevole dei limiti e degli errori commessi dalla squadra, ma non c’è tempo per buttarsi giù. La stagione è lunga e gli impegni sono tanti. Antonio Conte dovrà essere bravo a preparare nel migliore dei modi la prossima gara di campionato contro i nerazzurri.