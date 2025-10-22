Home ->

McTominay alza la voce dopo PSV-Napoli: arriva la bacchettata dello scozzese

Scott McTominay dice la sua dopo la sconfitta in Olanda.

Il Napoli esce con le ossa rotte dal Philips Stadion di Eindhoven, ma con una certezza in più: Scott McTominay è tornato. Dopo il gol all’esordio in campionato contro il Sassuolo, infatti, il centrocampista scozzese non aveva più trovato la via del gol con la maglia azzurra. Dopo diverse settimane si è sbloccato con una doppietta, seppur in una serata decisamente sfortunata. Il suo ruolo nel Napoli è centrale, non solo in campo. Le sue dichiarazioni a fine partita sono una prova della suo peso all’interno del gruppo.

Napoli, McTominay non ci sta: la critica alla squadra

Al termine della disfatta nello stadio del PSV, l’ex centrocampista del Manchester United ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione della squadra:

“Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini, dimostrando più solidità rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci o quindici minuti di gara”.

Scott McTominay in campo al Maradona. L’autore della doppietta contro il PSV dice la sua dopo la sconfitta.

Queste le parole di McTominay ai canali ufficiali della UEFA dopo il fischio finale di PSV-Napoli.

Delusione alle spalle: McTominay pensa già all’Inter

Non c’è tempo per piangersi adesso, però, e McTominay lo sa bene. Il Napoli deve reagire dopo le sconfitte contro Torino e PSV. Tra pochi giorni, al Maradona, ci sarà lo scontro diretto contro l’Inter:

“Nel calcio c’è sempre un’altra partita che arriva subito dopo, quindi dobbiamo lasciarci alle spalle le emozioni e la delusione di questa serata e concentrarci su come migliorare. I due gol subiti nel primo tempo sono stati davvero particolari: nel giro di pochi istanti ci siamo trovati sotto 2-1, e fino a quel momento stavamo giocando abbastanza bene. Ma questo fa parte del gioco, può succedere. È una stagione lunga e dobbiamo mantenere la calma”.

McTominay è consapevole dei limiti e degli errori commessi dalla squadra, ma non c’è tempo per buttarsi giù. La stagione è lunga e gli impegni sono tanti. Antonio Conte dovrà essere bravo a preparare nel migliore dei modi la prossima gara di campionato contro i nerazzurri.

 

