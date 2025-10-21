Mazzata Napoli, disastro col PSV: Conte si sfoga e non le manda a dire

Serataccia da dimenticare quella di Champions League per il Napoli che perso, in trasferta col PSV Eindhoven, 6-2. Il risultato è stato pesantissimo, così com’è stata pesante la disamina di Antonio Conte ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il fischio finale del match decisamente sofferto.

Nel post-partita del Napoli, Antonio Conte ha dichiarato a ‘Sky Sport’:

“Serate del genere non capitano mai per caso: secondo me nove giocatori nuovi sono stati troppi. L’ho detto da subito ai ragazzi che sarebbe stata un’annata complessa , ma se lo dico non è per tirarmi indietro: è perché certe situazioni in allenamento le vedo tutti giorni”.

E poi ancora:

“Dobbiamo rimetterci tutti in gioco, da me stesso al club: i giocatori sono gli ultimi a prendersi le responsabilità. I nuovi dovranno inserirsi bene sia in campo che in alcune dinamiche di spogliatoio. Se vinci va tutto bene e se perdi va tutto male. Prima mi hanno elogiato per la scelta dei 4 centrocampisti, poi hanno criticato De Bruyne per una partita brutta e infine lo hanno elogiato per una partita buona”.

“In questo momento l’equilibrio trovato è il migliore. Mettere due esterni offensivi come Lang e Neres ci sbilancia, la scelta dei quattro centrocampisti è la migliore”.