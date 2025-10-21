PSV-Napoli, ospite a sorpresa tra gli azzurri: seguirà il match dalla tribuna

Dopo l’amara sconfitta, fuoricasa contro il Torino guidato da Marco Baroni, gli azzurri hanno subito l’opportunità di rifarsi con la sfida di questa sera contro il Psv Eindhoven, gara valida per la terza giornata di League phase della Champions League 2025/2026.

Partita che rappresenta uno snodo cruciale per il cammino europeo dei campioni d’Italia, dopo la sconfitta con il Manchester City e la vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona, è di fondamentale importanza la sfida del Philips Stadion contro il Psv.

I calciatori capitanati da Antonio Conte, questa sera, avranno un tifoso speciale: Romelu Lukaku, infortunatosi lo scorso agosto nell’amichevole contro l’Olympiacos, farà visita ai suoi compagni e seguirà la partita di Champions League dalla tribuna.

Dopo il brutto infortunio subito nell’ultima amichevole pre-season del Napoli, l’attaccante belga è pronto a tornare vicino alla squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, Romelu Lukaku seguirà il match direttamente dallo Stadio, dopo aver fatto visita al suo allenatore e ai suoi compagni di squadra.

Di seguito le parole dell’edizione odierna del noto quotidiano in merito alla presenza di Romelu Lukaku:

“Romelu Lukaku è un vero centravanti, ma anche un vero amico. Il belga è alle prese con l’infortunio e si sta curando in Belgio, tra Bruxelles e Anversa, rispettivamente due ore e un’ora di auto per Eindhoven. Ottima occasione per fare un salto al Pullman Eindhoven Cocagne, hotel che ospita il Napoli, i suoi compagni e la famiglia. Scontata la sua presenza al Philips Stadion, un tifoso speciale per il Napoli”.