Lutto tremendo per l’ex giocatore del Napoli: il club esprime il suo profondo cordoglio

Momento di grande dolore per José María Callejón, storico ex giocatore del Napoli. Nelle scorse ore è scomparsa la sorella Vanesa, come comunicato ufficialmente dal Marbella FC, ultimo club in cui ha militato l’esterno spagnolo. Il messaggio di cordoglio ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando affetto e vicinanza da parte di tifosi e appassionati di calcio in tutta Europa.

Il cordoglio del Marbella FC

La notizia è stata resa nota dallo stesso club andaluso, che ha pubblicato un comunicato attraverso i propri canali ufficiali per esprimere solidarietà a José e Juanmi Callejón, entrambi ex calciatori del Marbella.

“Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón. L’organizzazione desidera esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile.”

Un messaggio semplice, ma toccante, che ha raccolto centinaia di commenti da parte dei tifosi del club spagnolo e di quelli del Napoli, ancora molto legati all’ex numero 7 azzurro.

Il messaggio del Napoli

Così, il Napoli si è stretto attorno a Callejon e alla famiglia dell’ex azzurro:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa”.

Molti tifosi partenopei hanno voluto lasciare un pensiero affettuoso all’ex esterno spagnolo, protagonista di anni indimenticabili. Callejón resta uno dei simboli più amati del ciclo d’oro azzurro insieme a giocatori come Mertens e Hamsik.

Un legame che va oltre il campo

Callejón ha sempre mantenuto un forte legame con la città di Napoli, dove ha lasciato un segno profondo per professionalità e umanità. La notizia della perdita familiare ha colpito anche l’ambiente azzurro, che gli ha espresso vicinanza e rispetto.

In un momento così doloroso, l’affetto dei tifosi rappresenta la testimonianza più sincera del legame che il giocatore spagnolo ha costruito con la sua gente.