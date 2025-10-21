Napoli, Hamsik commuove tutti e spiazza su De Laurentiis: le parole

Marek Hamsik è tornato a parlare di Napoli in una lunga intervista concessa a ‘Nss-sports.com’. Lo slovacco ha raccontato il suo legame con la città, i tifosi e con il Napoli, tra ricordi di carriera, emozioni e aneddoti sulle storiche maglie ideate da Aurelio De Laurentiis. Le sue parole mostrano un sentimento autentico, ancora vivo nonostante gli anni trascorsi lontano dal Maradona.

Hamsik-Napoli: un legame che resiste nel tempo

Il rapporto tra Hamsik e Napoli è rimasto intatto. Lo slovacco ha spiegato come la città sia diventata parte della sua identità, anche dopo l’addio al club azzurro.

“Quello che sarebbe stato negli anni il mio rapporto con la città di Napoli l’ho capito dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Undici anni non si cancellano facilmente, ma soprattutto non ho mai avuto l’idea di cancellarli, bensì di integrarli nel personaggio di Marek Hamsik, che è ancora molto vivo.”

Napoli, una città che conquista con il tempo

Hamsik ha descritto Napoli come una città unica, capace di entrare nel cuore anche di chi, inizialmente, fatica a comprenderla.

“Dico sempre che la prima volta che vedi Napoli può non piacerti, ma la seconda volta in cui la vedi è quella che ti convince a rimanere e ad amarla.”

L’ex capitano ha sottolineato quanto la qualità della vita e la passione per il calcio rendano Napoli diversa da ogni altra città del mondo.

“Se non fosse mai arrivata l’offerta dalla Cina, sarei rimasto a Napoli per sempre.”

Le maglie e la visione di De Laurentiis

Nel corso dell’intervista, Hamsik ha ricordato anche le divise più iconiche indossate con il Napoli, come quella mimetica, nate da un’intuizione di Aurelio De Laurentiis.

“Ho letteralmente adorato quelle maglie e, per me, Aurelio De Laurentiis è stato ed è un vero visionario. Quelle che hai menzionato, per me, sono tutte incredibili.”

Il racconto di Marek Hamsik restituisce il ritratto di un uomo che non ha mai dimenticato Napoli. Il tempo ha solo rafforzato un legame che va oltre il calcio. La città, la gente e il club hanno lasciato un segno indelebile, trasformando il capitano slovacco in un simbolo amato da tutto il popolo azzurro.