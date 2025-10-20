PSV-Napoli, un assente sicuro: le ultimissime di Sky Sport

Dopo la sconfitta contro il Torino, il Napoli di Antonio Conte è pronto a tornare in campo in Champions League. Gli azzurri affronteranno il PSV Eindhoven domani alle ore 21:00, ma dovranno rinunciare a Rasmus Hojlund, ancora alle prese con l’affaticamento muscolare. Al suo posto partirà titolare Lorenzo Lucca, chiamato a guidare l’attacco in una sfida decisiva per la qualificazione.

Hojlund out, tocca a Lucca

Rasmus Hojlund non è stato convocato per la trasferta olandese. Secondo ‘Sky Sport’, l’attaccante danese sta completando il recupero da un affaticamento muscolare che lo ha costretto al riposo precauzionale anche in campionato. Conte ha scelto di non rischiarlo, puntando su Lucca per dare fisicità e presenza in area.

Una scelta di equilibrio, anche in vista dei prossimi impegni di campionato, con il Napoli atteso dal derby del Sud contro la Salernitana.

Buone notizie a centrocampo per il Napoli

Recuperato Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, fuori per una ferita lacero-contusa alla caviglia e sei punti di sutura, è tornato a disposizione di Conte e sarà regolarmente in panchina.

Il Napoli deve reagire dopo la battuta d’arresto in campionato e ritrovare fiducia in Europa. Una vittoria contro il PSV rilancerebbe il cammino del gruppo di Conte e rafforzerebbe il morale di una squadra che, nonostante gli infortuni, continua a inseguire la qualificazione agli ottavi.

Il momento non è semplice, ma il ritorno di McTominay e la fiducia a Lucca dimostrano la volontà di Conte di mantenere equilibrio e coraggio. Il Napoli sa che ogni dettaglio conterà, e la sfida di Eindhoven può segnare la svolta della stagione.