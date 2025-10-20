PSV – Napoli, Eindhoven si colora d’azzurro: quanti tifosi napoletani ci saranno

La missione è lasciarsi alle spalle la grande delusione di Torino. Il Napoli cerca di guardare avanti e ora si rituffa nell’atmosfera super della UEFA Champions League. Ad attendere gli azzurri è il PSV Eindhoven, nella terza giornata della League Phase: un’eventuale vittoria in terra olandese permetterebbe agli azzurri, oltre che a dare un’iniezione importante per il morale, a mettere tre punti importanti per quanto riguarda li discorso qualificazione. Immancabile il sostegno da parte della piazza partenopea: il numero di sostenitori previsti a Eindhoven è super!

Verso PSV – Napoli: circa 1.600 biglietti venduti nel settore ospiti

I tifosi del Napoli rispondono ancora una volta presente. E sono pronti a farlo anche per la trasferta in programma per domani, martedì 21 ottobre, a Eindhoven contro il PSV. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Esodo azzurro. Come contro il Manchester City per la prima di Champions League all’Etihad. Domani al Philips Stadion sarà esaurito il settore ospiti riservato ai tifosi del Napoli. Circa 1.600 biglietti polverizzati nel giro di poche ore al momento della prevendita. Ci sarà grande atmosfera in Olanda per i sostenitori azzurri che tornano a viaggiare in Europa”.

Allarme sicurezza a Eindhoven: il piano per la gestione dei tifosi

L’occhio è puntato anche sull’ordine pubblico. In particolare, le autorità locali hanno predisposto un vero e proprio piano, per evitare eventuali disordini. Di seguito, tutte le informazioni da sapere per i tifosi che in queste ore arriveranno in Olanda.