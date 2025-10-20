Home ->

Diego Simeone, la rivelazione sul Cholito: “Vi racconto cos’è successo dopo il gol al Napoli”

Simeone esulta al gol in Torino Napoli della Serie A 2025/2026

Il Cholito Simeone è stato decisivo nel match tra Torino e Napoli, segnando il gol del poi definitivo 1-0. Già dopo il gol, l’attaccante ha mostrato tutto il suo rispetto verso la tifoseria e la squadra partenopea, chiedendo scusa dopo la rete. Ciò però non è stato l’unico segno di rispetto Cholito verso gli Azzurri. A rivelare un retroscena è stato il padre, Diego, che ha parlato in un’intervista a Sky Sport della tristezza del figlio dopo aver segnato il gol alla sua ex squadra.

L’addio di Simeone al Napoli

Il gol che è valso i tre punti per il Torino e conseguente sconfitta per il Napoli di Antonio Conte è stato certamente un momento di felicità per i granata e per il giocatore, che è riuscito a segnare. Tanta è stata però la tristezza per aver messo a referto una rete proprio contro la sua ex squadra, che tanto gli ha dato e a cui lui ha dato tanto, con un addio che ha emozionato tutto il popolo partenopeo.

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, con le mani in preghiera durante la partita contro il Napoli, ottobre 2025.
Il retroscena di Diego Simeone dopo il gol del figlio

A rivelare i pensieri del figlio ci ha pensato Diego Simeone, padre del Cholito e allenatore dell’Atletico Madrid, che ha svelato un retroscena in un’intervista a Sky Sport.

Giovanni non era felice ma questo è il calcio, questo è il bello del calcio. Sapeva che sarebbe andato da un’altra parte, al Napoli ha dato tutto quello che ha potuto e il Napoli gli resterà sempre nel cuore fino alla morte. Questo lo si è visto per come ha reagito dopo il gol”.

