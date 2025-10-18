Torino-Napoli, Simeone punisce Conte: caduta pesantissima degli azzurri

Il Torino trova una vittoria pesantissima contro il Napoli con il gol di Giovanni Simeone. La squadra di Conte viene sconfitta per la seconda volta in questo campionato e si ferma a sorpresa. I granata riescono a vincere per la prima volta in casa in Serie A in questa stagione. I campioni d’Italia in carica appaiono irriconoscibili per gran parte del match e mostrano lacune evidenti che potrebbero diventare decisive nella corsa scudetto.

Il Napoli cade a Torino: Simeone torna a punire gli azzurri

Arriva la terza sconfitta stagionale e la seconda in campionato per il Napoli di Antonio Conte. Il più classico dei gol degli ex di Giovanni Simeone condanna gli azzurri. L’argentino torna a far male ai partenopei, come era successo nel 2018, prima della lunga parentesi che lo ha portato a vincere 2 scudetti proprio sotto l’ombra del Vesuvio.

L'attaccante, quasi in lacrime, trova la rete del successo nel primo tempo, su un rimpallo che ha coinvolto Gilmour. I padroni di casa, che avevano sfiorato il vantaggio con Vlasic, fermato dal palo, riescono a resistere a un assalto sterile degli ospiti.