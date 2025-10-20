Beukema in conferenza: “Ecco il mio obiettivo per questa stagione”

Il Napoli torna in campo, e lo fa per reagire alla sconfitta contro il Torino e per bissare il successo allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Sporting Lisbona. Di fronte a sé c’è il PSV Eindhoven, squadra campione in carica del campionato olandese e compagine da non sottovalutare. Sulla squadra avversaria e sul calcio in Olanda ha parlato Sam Beukema, difensore del Napoli ma nativo proprio delle terre olandesi.

Beukema e il ritorno in Olanda

Per il difensore del Napoli è un ritorno a casa, dopo esser nato in Olanda e aver passato gran parte della sua carriera lì.

“Sempre bello tornare in Olanda per me e per Noa. Ovviamente è una cultura diversa con l’Italia, soprattutto con i tifosi che a Napoli sono unici e questo mi piace molto. Da piccolo quando volevo essere un giocatore volevo farlo per questi tifosi, ma in Olanda è diverso dall’Italia. Abbiamo chiaramente parlato con Noa che è molto carico”.

Le differenze con l’anno scorso e la voglia di segnare

Il difensore partenopeo ha anche trattato altri temi, come le differenze rispetto all’anno scorso e la voglia di lasciare il segno nel suo ritorno in Olanda. L’obiettivo del giocatore è quello di giocare per la nazionale olandese.