Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Beukema in conferenza: “Ecco il mio obiettivo per questa stagione”

di
Beukema esulta dopo un gol in Serie A 2025/2026 con la maglia del Napoli

Il Napoli torna in campo, e lo fa per reagire alla sconfitta contro il Torino e per bissare il successo allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Sporting Lisbona. Di fronte a sé c’è il PSV Eindhoven, squadra campione in carica del campionato olandese e compagine da non sottovalutare. Sulla squadra avversaria e sul calcio in Olanda ha parlato Sam Beukema, difensore del Napoli ma nativo proprio delle terre olandesi.

Beukema e il ritorno in Olanda

Per il difensore del Napoli è un ritorno a casa, dopo esser nato in Olanda e aver passato gran parte della sua carriera lì.

“Sempre bello tornare in Olanda per me e per Noa. Ovviamente è una cultura diversa con l’Italia, soprattutto con i tifosi che a Napoli sono unici e questo mi piace molto. Da piccolo quando volevo essere un giocatore volevo farlo per questi tifosi, ma in Olanda è diverso dall’Italia. Abbiamo chiaramente parlato con Noa che è molto carico”.

Sam Beukema in azione con la maglia del Napoli durante una partita di Serie A 2025/2026, protagonista della difesa azzurra.
Beukema in campo con il Napoli: il difensore olandese è tra i più solidi della Serie A.

Le differenze con l’anno scorso e la voglia di segnare

Il difensore partenopeo ha anche trattato altri temi, come le differenze rispetto all’anno scorso e la voglia di lasciare il segno nel suo ritorno in Olanda. L’obiettivo del giocatore è quello di giocare per la nazionale olandese.

“Rispetto all’anno scorso è un altro modo di giocare, ma io cerco sempre di migliorare e continuare a lavorare. Spero che questo mi porti in nazionale, ma il mio focus è Napoli e la sfida col PSV. Vorrei segnare (ride ndr), ma cerco di aiutare la squadra. Rrahmani? Ci manca molto, lui è importate dentro e fuori dal campo”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie