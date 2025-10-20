Napoli, non solo McTominay e Hojlund: novità anche per un altro azzurro

Nell’allenamento di rifinitura del Napoli si è rivisto in campo Amir Rrahmani, che ha svolto lavoro differenziato. Gli occhi sono inevitabilmente puntati su McTominay e Hojlund, ma non sono gli unici sotto osservazione alla corte di Conte per i problemi fisici avuti. Il difensore azzurro ha un obiettivo: quello di tornare a disposizione nel big match di sabato contro l’Inter.

Napoli: momento delicato per la squadra di Conte

Dimenticare il KO di Torino e fare un grosso passo avanti nella corsa alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La gara di domani sera al Philips Stadion di Eindhoven con il PSV è già un crocevia importante nella stagione del Napoli. Gli azzurri sono chiamati a riscattare prontamente l’opaca prestazione di sabato in campionato.

Per farlo, i campioni d’Italia dovranno provare a invertire una tendenza decisamente negativa. I partenopei, infatti, non riescono a mantenere la porta inviolata dallo scorso 30 agosto. Da allora, tra Serie A e Champions, hanno subìto 10 gol in 7 partite. Non è un caso che questa maggiore perforabilità sia coincisa con l’assenza di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, tuttavia, appare finalmente sulla via del recupero.

Napoli, cosa cambia con il recupero di Rrahmani

Rrahmani ha preso parte all’allenamento odierno del Napoli. Pur svolgendo soltanto lavoro differenziato, il classe 1994 ha avuto l’opportunità di riprendere confidenza con il terreno di gioco.

Fermo dal 5 settembre, quando fu costretto a chiedere il cambio in occasione della gara tra Svizzera e Kosovo, il suo recupero potrebbe permettere ad Antonio Conte di ritrovare quella solidità difensiva perduta nel corso dell’ultimo mese e mezzo. La speranza del tecnico salentino è poterlo quantomeno inserire nella lista dei convocati per lo scontro diretto di sabato con l’Inter.