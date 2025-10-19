Verso Napoli – Inter, attaccante verso il forfait: presenza in forte dubbio

Dopo i match di UEFA Champions League, per il Napoli ci sarà sulla propria strada il big match contro l’Inter. Sabato dalle ore 18:00, infatti, i partenopei ospiteranno l’Inter di Chivu, che potrebbe arrivare alla sfida con un importante defezione. Marcus Thuram, infatti, salterà la partita contro l’Union Saint-Gilloise, e resta dunque in dubbio per il big match di sabato. Chivu dunque dovrà studiare le possibile alternative in vista del rischio di non poter fare affidamento ancora al suo top d’attacco.

Thuram scalpita ma resta in dubbio

Dopo aver subito un infortunio muscolare nella sfida di Champions League del 30 settembre contro lo Slavia Praga, prosegue l’iter riabilitativo di Marcus Thuram. L’attaccante francese è alle prese con un progressivo ritorno in campo per gli allenamenti in gruppo, ma non tutto sta andando secondo i piani. Le condizioni del calciatore, infatti, restano un mistero, e si dovrà attendere ancora qualche giorno prima di chiarire al 100% la sua situazione.

Presente a Napoli solo se al 100%

Come riportato dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi sul suo profilo X, Marcus Thuram sarà presente nella sfida contro il Napoli solo se sarà pienamente recuperato, disponibile e arruolabile per il match di sabato alle ore 18:00.