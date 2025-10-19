Napoli, ora è ufficiale: doppio rinnovo arrivato, decisivo Conte!

Il Napoli non lascia nulla di intentato e si assicura le prestazioni future di due giovani calciatori partenopei. Il club, con un annuncio sui propri canali ufficiali, rende noto il prolungamento del contratto di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. I due giovani calciatori affidano così il proprio futuro al Napoli, rinnovando fino al 2030 con il club allenato da Antonio Conte. Quest’ultimo ha spesso elogiato i due calciatori, dunque appare chiaro il suo coinvolgimento nel rinnovo dei due giovani giocatori.

C’è il doppio rinnovo: Vergara e Ambrosino prolungano fino al 2030

Come annunciato direttamente dal club partenopeo, Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino hanno rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Napoli, entrambi fino al 2030. Un attestato di stima enorme che arriva dal club e dall’allenatore Antonio Conte, che ha confermato i due giocatori nella prima squadra azzurra per questa annata, dove entrambi hanno già fatto il loro esordio con la maglia Azzurra.

Le prime parole di Ambrosino e Vergara dopo il rinnovo

Dopo aver firmato il contratto con il Napoli e arrivato l’annuncio direttamente da parte del club partenopeo, i due giocatori hanno rilasciato le prime parole a caldo.

“Non riesco a spiegare quello che ho provato all’esordio: dall’emozione alla voglia di dimostrare qualcosa, un mix incredibile. Con Antonio (Vergara, ndr) siamo insieme da tutta la vita e sono stato molto contento per il suo esordio” – afferma Ambrosino.

Anche il centrocampista azzurro ha voluto dire la sua, in merito al premio ricevuto dalla società: