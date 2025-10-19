Infortuni Hojlund e McTominay, sensazioni opposte: solo uno in campo contro il PSV

La partita del Napoli in casa del Torino porta due brutte notizie: alla bruciante sconfitta, infatti, si aggiungono anche i guai fisici per Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Al termine della gara, Antonio Conte ha chiarito la natura dei loro problemi, cioè una botta alla caviglia sinistra (con sei punti di sutura) per lo scozzese e affaticamento muscolare al quadricipite per il danese. Dei due, quello che crea più preoccupazioni è purtroppo McTominay.

Psv-Napoli, le ultime sugli infortunati

Secondo Sky Sport, il recupero di McTominay per Psv-Napoli è praticamente impossibile. Sembra, infatti, davvero molto difficile che lo scozzese possa scendere in campo con i punti di sutura e punterà a recuperare per la gara contro l’Inter. Potrebbe invece già recuperare per la trasferta olandese Rasmus Hojlund.

Hojlund prova il recupero lampo

Per il bomber danese le prossime ore saranno decisive. Il suo infortunio è meno preoccupante e si farà di tutto per farlo scendere in campo già nella gara di Champions League. La missione non è impossibile: Hojlund potrebbe davvero farcela, evitando guai per un attacco che ha sentito nettamente la sua assenza nella trasferta contro il Torino.