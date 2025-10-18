Infortunio McTominay, Conte svela nuovi dettagli: “Scontro durissimo, si è aperto tutto”

Scott McTominay, ha subito un infortunio in allenamento giovedì, che lo costringerà a saltare le prossime partite. Antonio Conte ha svelato che lo scozzese si è fermato durante il ritiro con la Scozia, in seguito a un contrasto durante una sessione di allenamento. Nonostante ciò, il giocatore ha provato a riprendersi rapidamente, ma è stato necessario prenderlo con cautela.

Il racconto dell’infortunio di McTominay

L’incidente che ha messo ko McTominay è avvenuto giovedì, durante un allenamento. Il centrocampista scozzese ha subito un duro contrasto, che ha provocato un grave taglio alla caviglia. Immediatamente dopo, è stato necessario applicare sei punti di sutura. Come rivelato da Antonio Conte, il giocatore ha tentato di riprendersi velocemente e ha partecipato a un allenamento il giorno successivo. Tuttavia, dopo un po’, ha preferito fermarsi per evitare di peggiorare la situazione.

“Ha messo sei punti alla caviglia, ieri ha iniziato a provare l’allenamento, poi dopo un po’ ha preferito stare in disparte.”

Conte ha sottolineato che McTominay non verrà forzato a tornare in campo troppo presto. Il tecnico ha anche aggiunto che, in caso di necessità, il Napoli dispone di alternative per rimpiazzare il centrocampista scozzese.

Nuovi dettagli sullo stop di Hojlund: le parole di Conte

Anche per Rasmus Hojlund, Conte ha dato maggiori dettagli sull’infortunio e sul motivo per cui l’attaccante non è sceso in campo contro il Torino.