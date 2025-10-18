Home ->

Copertina Calcio Napoli

Infortunio McTominay, Conte svela nuovi dettagli: “Scontro durissimo, si è aperto tutto”

di
Scott McTominay del Napoli si prepara a calciare il pallone durante il riscaldamento prima di una partita, nel 2025.

Scott McTominay, ha subito un infortunio in allenamento giovedì, che lo costringerà a saltare le prossime partite. Antonio Conte ha svelato che lo scozzese si è fermato durante il ritiro con la Scozia, in seguito a un contrasto durante una sessione di allenamento. Nonostante ciò, il giocatore ha provato a riprendersi rapidamente, ma è stato necessario prenderlo con cautela.

Il racconto dell’infortunio di McTominay

L’incidente che ha messo ko McTominay è avvenuto giovedì, durante un allenamento. Il centrocampista scozzese ha subito un duro contrasto, che ha provocato un grave taglio alla caviglia. Immediatamente dopo, è stato necessario applicare sei punti di sutura. Come rivelato da Antonio Conte, il giocatore ha tentato di riprendersi velocemente e ha partecipato a un allenamento il giorno successivo. Tuttavia, dopo un po’, ha preferito fermarsi per evitare di peggiorare la situazione.

Ha messo sei punti alla caviglia, ieri ha iniziato a provare l’allenamento, poi dopo un po’ ha preferito stare in disparte.”

Conte ha sottolineato che McTominay non verrà forzato a tornare in campo troppo presto. Il tecnico ha anche aggiunto che, in caso di necessità, il Napoli dispone di alternative per rimpiazzare il centrocampista scozzese.

Rasmus Højlund del Napoli, con le mani tra i capelli, visibilmente frustrato dopo un errore in partita. La scena cattura un momento di delusione durante il match.
Rasmus Højlund del Napoli esprime la sua frustrazione dopo un errore decisivo durante la partita.

Nuovi dettagli sullo stop di Hojlund: le parole di Conte

Anche per Rasmus Hojlund, Conte ha dato maggiori dettagli sull’infortunio e sul motivo per cui l’attaccante non è sceso in campo contro il Torino.

“Hojlund è arrivato stanco dalla nazionale, non stava giocando poi con noi ha giocato sempre e ha giocato due partite con la Danimarca. Ha avuto un affaticamento al quadricipite, ma come ho detto in conferenza quest’anno dobbiamo giocare ogni tre giorni ed un piccolo affaticamento diventa un problema, il dottore viene e ti dice cosa fare? Rischiamo o non rischiamo? In questo caso erano negativi, non aveva senso rischiare Rasmus. Abbiamo anche le alternative, meglio un cavallo sano che un cavallo zoppo. Vediamo adesso”.

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
Gestione cookie